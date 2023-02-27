Depremde göçükten sağ çıkarılan KHK’lı kadın öğretmeni cezaevine götürdüler

Kayıt işlemleri sırasında M.A., bir şey olmayacağını düşünerek gerçek kimlik numarasını ve ismini verdi. Kimlik numarasının girilmesinin hemen ardından M.A. hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.







Emniyet mensupları, enkazdan çıkarılan yaralı kadını sağlık işlemleri bitince gözaltı işlemi uyguladı. M.A.’nın yakınları ve çevredeki vatandaşlar yaşanan skandala tepki gösterdi. Ancak polis ekipleri gelen tepkilere aldırış etmeden eski öğretmeni polis aracına bindirerek en yakın polis noktasına götürdü.