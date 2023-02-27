Depremde göçükten sağ çıkarılan KHK’lı kadın öğretmeni cezaevine götürdüler

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yakınları onu çıkarmak için uzun süre yoğun gayret gösterdi. Mücadelenin sonunda eski öğretmen M.A., arama kurtarma ekiplerince göçükten yaralı olarak çıkarıldı. Ardından en yakın sağlık noktasına götürüldü.
Kayıt işlemleri sırasında M.A., bir şey olmayacağını düşünerek gerçek kimlik numarasını ve ismini verdi. Kimlik numarasının girilmesinin hemen ardından M.A. hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Emniyet mensupları, enkazdan çıkarılan yaralı kadını sağlık işlemleri bitince gözaltı işlemi uyguladı. M.A.’nın yakınları ve çevredeki vatandaşlar yaşanan skandala tepki gösterdi. Ancak polis ekipleri gelen tepkilere aldırış etmeden eski öğretmeni polis aracına bindirerek en yakın polis noktasına götürdü.
Kaynağın aktardığına göre; eski öğretmen M.A. yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.