Samanyolu Haber /Gündem / Depremde göçükten sağ çıkarılan KHK’lı kadın öğretmeni cezaevine götürdüler /27 Şubat 2023 10:11

Depremde göçükten sağ çıkarılan KHK’lı kadın öğretmeni cezaevine götürdüler

Türkiye’de yaşanan hukuk ve insan hakları ihlalleri bitmek bilmiyor. Ülkeyi yasa boğan ve binlerce insanın ölmesine sebep olan depremin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK’lı ailelere yardım yaptığı iddiasıyla aralarında ev hanımlarının da olduğu 20 hayırseveri gözaltına aldı. Bu insanlık dışı uygulamanın daha ilerisinin deprem bölgesinde yaşandığı ortaya çıktı.

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TR724'ten Oğuz Ayar'ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, skandal uygulama Kahramanmaraş’ta yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kamuda görev yapan, ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen M.A. isimli kadın hakkında ‘terör örgütü üyesi’ iddiasıyla soruşturma açıldı. Yargılama aşamasında öğretmen M.A.’ya 6 yıl 3 ay ceza verildi. Karar İstinaf ve Yargıtay’ca onandı. Ancak kadın öğretmen cezaevine gitmek yerine saklanmayı tercih etti. Ancak Türkiye’yi derin acılara boğan felaketin ardından saklandığı ev de göçük altında kaldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yakınları onu çıkarmak için uzun süre yoğun gayret gösterdi. Mücadelenin sonunda eski öğretmen M.A., arama kurtarma ekiplerince göçükten yaralı olarak çıkarıldı. Ardından en yakın sağlık noktasına götürüldü.

Kayıt işlemleri sırasında M.A., bir şey olmayacağını düşünerek gerçek kimlik numarasını ve ismini verdi. Kimlik numarasının girilmesinin hemen ardından M.A. hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Emniyet mensupları, enkazdan çıkarılan yaralı kadını sağlık işlemleri bitince gözaltı işlemi uyguladı. M.A.’nın yakınları ve çevredeki vatandaşlar yaşanan skandala tepki gösterdi. Ancak polis ekipleri gelen tepkilere aldırış etmeden eski öğretmeni polis aracına bindirerek en yakın polis noktasına götürdü.

Kaynağın aktardığına göre; eski öğretmen M.A. yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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