Samanyolu Haber /Gündem / Depremle ilgili tedbir için verilen öneri kabul edildi /03 Kasım 2020 21:44

Depremle ilgili tedbir için verilen öneri kabul edildi

"Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerinin meclisteki tüm partilerce kabul edildiği ifade edildi.

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TBMM Genel Kurulunda, AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından TBMM'de bugün bütün partilerin desteğiyle Türkiye'de depremle mücadele için atılacak adımların belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonun kurulması için partiler arasında anlaşma sağlandı.

Bu kapsamda TBMM Genel Kurulunda, AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi .
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