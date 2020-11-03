Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı: 79 can kaybı, 2343 yeni hasta /03 Kasım 2020 21:37

Bakan Koca son verileri açıkladı: 79 can kaybı, 2343 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Türkiye'deki son 24 saati kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 79 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 343 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 10 bin 481 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 382 bin 118'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 817 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 386

Tabloya göre, toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 386,  toplam iyileşen hasta sayısı 328 bin 824, bugünkü test sayısı 146 bin 247 olarak kayıtlara geçti.

AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR

Koca, ''Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin'' dedi.

Türkiye'nin 3 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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