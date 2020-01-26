Depremzede Fikret Amca'dan Kanal İstanbul eleştirisi

Depremin vurduğu, Malatya’nın Salkımlı Köyü sakinlerinde Fikret amca, evinin yıkılmak üzere olduğunu belirterek, “Kanal İstanbul yapacağına hükumet bize ev yapsın” dedi.





Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8’lik deprem yüzünden, iki şehirde yıkılan binaların enkazında kalan, toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Depremde yaralananların sayısı bini geçti. Binlerce bina ağır hasar aldı. Artçı sarsıntılar ve hasar gören binalar yüzünden, evlerine giremeyen bölgedeki vatandaşlar, geceyi sokakta, Kızılay’dan ve yardım kuruluşlarından gelen çadırlarda, battaniyeyle geçirmek zorunda kalıyor.





CESARETİ OLAN GELSİN EVİMDE UYUSUN





Evi ağır hasar gören depremzede bir vatandaşın sitemi ise sosyal medyada en çok konuşulan videolardan oldu. Depremin vurduğu Malatya’nın Salkımlı Köyü sakinlerinde, adının Fikret olduğu öğrenilen yaşlı bir amca, evinin depremde ağır hasar aldığını belirterek yetkililere yardım çağrısı yaptı. Köyünün 3 gündür yardım ulaşmasını beklediğini belirten Fikret amca, ”Kanal İstanbul yapacağına hükumet bize ev yapsın. Gelin evimi görün. Cesareti olan varsa gelsin uyusun” diye konuştu.



