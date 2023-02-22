Depremzedeler için toplanan 115 milyar lirayla ilgili 'paralel kasa' iddiası

Vatandaşlar toplanan paranın akıbetini merak ederken, ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, “Toplanan paralar devlete vergi olarak ödenmesi gereken yardımlardır. Devlete vergi ödemenin yerine bir kuruluşa bağış yaparak, paralel hazine, paralel kasa kurdular” dedi.



Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Prof. Dr. Bülbül, bütçe sisteminin incelenmesi gerektiğini söyledi; “Bütçe sisteminde ‘belirli gelirler, belirli giderlere tahsis edilemez’ ilkesi var. Hangi adla olsa bu paralar bütçeye ham olarak kaydedilir. Bu nedenle deprem bağışı olarak toplanan yardımların hiçbiri depreme gitmez” diye konuştu.



Yalnızca “şartlı bağış” durumunda paranın depremzedelere gideceğini söyleyen Bülbül, “Şartlı bağışın da ayrı fonda toplanması gerekir. Geçmişten bugüne 37 milyar dolar deprem yardımı toplandığını, bunun yollara, yap-işlet-devretlere, faizlere, arabalara, ağırlama giderlerine gittiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Bülbül şöyle konuştu:



“Toplanan paralar devlete vergi olarak ödenmesi gereken yardımlardır. Devlete vergi ödemenin yerine bir kuruluşa bağış yaparak, paralel hazine, paralel kasa kurdular. Yardım denetiminde başka sıkıntılar da var. Sayıştay detaylı denetimi yapamıyor. Çünkü fonksiyonel sınıflandırma kaldırılıp program bazlı bütçe sistemine geçildiği için paranın nerelere harcandığı tespit edilemiyor.”