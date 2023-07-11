Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedeye 30 milyarlık bağış yalan oldu /11 Temmuz 2023 21:18

Depremzedeye 30 milyarlık bağış yalan oldu

'Türkiye Tek Yürek' kampanyasıyla yapılan 115 milyar liralık bağıştan sadece 85 milyar lirası ödendi. 30 milyar bağış açıklayıp ödemeyenlerin kimler olduğu merak ediliyor.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasıyla depremzedelere canlı yayınla bol keseden bağış yaptığını açıklayıp reklam yapan kişi ve kurumların önemli bir bölümünün vadettiği bağışları ödemediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Tek Yürek Türkiye’ kampanyası kapsamında bugüne kadar 85 milyar liranın nakit olarak hesaplara yatırıldığını açıkladı. Vadedilen 115 milyar liralık bağış parasının 30 milyar lirası ise ödemedi.

Ek bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında bağışlara ilişkin sorulara yanıt veren Cevdet Yılmaz, Tek Yürek Türkiye kampanyasına katılmayıp ayrıca bağışta bulunan vatandaşların da 27 milyar lira ödediğini söyledi.

Yılmaz, böylece farklı kampanyalarla hesaba giren bağış toplamının 112.2 milyar liraya ulaştığını, bu paranın da 38.2 milyar lirasının hane başı ödemeler, kira, vefat, çadır, konteynır ve gıda yardımı kapsamında depremzedelere ödendiğini, halen bağış hesabında 74 milyar liralık hazır kaynak bulunduğunu bildirdi.

Muhalefet milletvekilleri, bağış yapacağını vadedip 30 milyar lirayı ödemeyen kişi ve kuruluşların açıklanması talebinde bulundu. Ancak Cevdet Yılmaz bu konuda açıklama yapmadı.
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