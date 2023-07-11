İspanya, İsrailli 'Pegasus casus yazılım' davasını rafa kaldırdı

Euronews'te yer alan habere göre İspanya Yüksek Mahkemesi, İsrail menşeli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla Başbakan Pedro Sanchez ve bazı bakanlar dahil İspanyol siyasetçilerin dinlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmayı rafa kaldırdı.



Yüksek Mahkeme Yargıcı Jose Luis Calama, İsrailli yetkililerin iş birliği yapmamasının, "devletin güvenliğini tehlikeye atan" davada soruşturmayı açık tutmayı imkansız hale getirdiğini söyledi.



Ülkede üst düzey siyasetçilerin cep telefonlarına Pegasus casus yazılımıyla girilmesine ilişkin iki olaydan ötürü geçen Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) Direktörü Paz Esteban'ın görevine son verilmişti.



Keza Başbakan Pedro Sanchez'in cep telefonu ve Savunma Bakanı Margarita Robles'e ait bir cihazın Pegasus casus yazılımı kullanılarak takip edildiği ortaya çıkmıştı.



Yargıç Calama, NSO Group CEO'sunun davada tanık olarak ifade vermesi için İsrail'e birkaç kez talep mektubu gönderdiğini ancak yanıt alamadığını dile getirdi.



Adli bir belgede görüş beyan eden Yargıç Calama "Bu sessizlik İsrail'in açıkça hukuki iş birliğinden tamamen yoksun olduğunu gösteriyor. Bu da bizi, dört kez gönderilen söz konusu talep mektubuna hiçbir zaman yanıt gelmeyeceğini düşünmeye sevk ediyor." ifadesini kullandı.



Davanın ilerlemesine ancak İspanyol hükümetinin diplomatik girişimlerinin yardımcı olabileceği sonucuna vardıklarını kaydeden Calama, mektuba yanıt gelene ya da yeni kanıtlar ortaya çıkana kadar soruşturmanın arşivleneceğini belirtti.



Adli belgelere göre Sanchez'in telefonunun Ekim 2020 ile Aralık 2021 arasında beş kez, Savunma Bakanı Margarita Robles'in telefonu ise dört kez hacklendiği ortaya çıkmıştı.



Hükümet her iki faaliyeti de yasaya aykırı ve yetkisiz bir müdahale olarak tanımlamıştı.



Keza İspanyol ve İngiliz basını, Sanchez'in ve Robles'in dinlenmesinin arkasında Fas'ın olduğunu iddia etmişti.



Yine soruşturma belgelerine göre, Sanchez'in telefonundan 19 Mayıs ve 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2,6 gigabayt kadar veri çıkarıldı.



İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ve Tarım Bakanı Luis Planas'ın telefonları da hacklenmişti.



Madrid hükümeti, bakanlara yönelik casusluk faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.