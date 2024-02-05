Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedeyi tehdit eden Erdoğan'a sert cevap: 'Psikolojik olarak analize muhtaç' /05 Şubat 2024 16:50

Depremzedeyi tehdit eden Erdoğan'a sert cevap: 'Psikolojik olarak analize muhtaç'

İBB Başkanı İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı 'itirafa' sert yanıt verdi. İmamoğlu, “Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi. Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler” dedi.

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İstanbul İkitelli’de, ‘İstanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine sert tepki gösterdi.

“Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi” diyen İmamoğlu, “Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Depremzedelerin önünde, sırf kendilerini seçmediler diye yardım götürmediğini itiraf etti. Bu tür davranışları toplumun vicdanına bırakıyorum” dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ANALİZE MUHTAÇTIR"
"Erdoğan'ın ifadeleri psikolojik olarak analize muhtaçtır" sözlerini kullanan İBB Başkanı, "Bu nasıl bir anlayış? Milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart’ta. Millet efendi, siz değilsiniz. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu millet bu tehdidin cevabını öyle bir verir ki… Bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuşmuştu.

Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef almış, aynı zamanda bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanmıştı.

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