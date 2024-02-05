Hakan Atilla pasaportuna kavuştu: Bakanlığa dava açmıştı

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna el konulmasına ilişkin davada karar çıktı. Borsa İstanbul'un ve Halkbank'ın eski genel müdürü Atilla pasaportuna kavuştu: Bakanlığa karşı açtığı davayı kazandı.





Borsa İstanbul eski Genel Müdürü Atilla, Kıbrıs'a gitmek isterken pasaportuna el konulmuştu.





İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açan Atilla'nın duruşması bugün görüldü.





10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, mahkeme Hakan Atilla'nın talebini haklı bularak lehine karar verdi.





Atilla açtığı davayı kazanarak pasaportunu geri aldı. Hakan Atilla'ya pasaportuna el koyma gerekçesi ise hâlâ bildirilmediği vurgulandı.





28 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalmış, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.





HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.





Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.





Hakan Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alındı ve yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi.





Göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.





Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.