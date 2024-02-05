Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür, Kurum'a danışman olma yolunda /05 Şubat 2024 17:14

Naci Görür, Kurum'a danışman olma yolunda

AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'dan 'danışmanlık' teklifi aldı. Teklifi olumlu bir havayla anlatan deprem bilimci Naci Görür, Kanal İstanbul projesine karşı çıkarken Kurum ise projeyi destekliyor.

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya gelmişti. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, deprem bilimci Naci Görür'e danışmanlık teklif etti. Görür ise Kurum'un talebini olumlu karşıladı

Kurum, Görür'ün bir süredir gündeme getirdiği ve diğer siyasetçilerin de destek olduğu "Depreme Dirençli Kentler" kampanyasına destek verdiğini duyurmuştu.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Görür, Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

Görür, canlı yayında şunları söyledi:

"Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer."

KANAL İSTANBUL UNUTULDU MU?
6 Şubat depremlerinde yıkılan birçok binanın İmar Barışı uygulamasından faydalandığı ortaya çıkınca yoğun tepkilere maruz kalan Kurum'un danışmanlık teklifini olumlu karşılayan Görür, kafaları karıştırdı.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum ayrıca, 'Kanal İstanbul' projesinin yılmaz savunucuları arasında yer alıyor.

Kurum bu projeyi desteklerken, Naci Görür ise geçmişte bu proje için "Kanal İstanbul deprem açısından yapılmaması gereken bir proje" diyerek şunları söylemişti:

"Projenin yapılacağı güzergah deprem açısından iyi nitelikli değil. Düşünülen projenin Marmara'ya açıldığı bölgede çok sayıda aktif fay var. Aktif fayların ana deprem beklediğimiz fay noktasına bağlı olduğunu biliyoruz. Beklediğimiz deprem gerçekleştiği takdirde burada yapılması düşünülen Kanal İstanbul’un deniz ağzında da ciddi bir yıkıma sebep olabilecektir. Ayrıca, burada büyük ölçüde heyelan ve toprak kaymasına neden olacaktır. Küçükçekmece lagünü çok sayıda derenin birleştiği yer. Bu yüzden bölge de kalın alüvyon çökeli içerir. Buralarda alüvyon çökelinin tamamını kaldırmak mümkün değildir. Onları kaldırmadığınız sürece orada herhangi bir dengeli yapı yapmanız da mümkün değildir."
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