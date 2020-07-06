Derhal geri çekin!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çoklu baro düzenlemesini eleştirdi.





“Avukatlık Kanunu’nda öngörülen değişiklik, Türkiye’nin daha fazla kutuplaştırılmasını sağlayacak; demokrasi ve hukuk devletine ciddi zarar verecektir." diyen Yeneroğlu, teklifle avukatların yıllardır dile getirdikleri sorunların görmezden gelindiğini söyledi.





Yeneroğlu, avukatların teklife karşı yaptıkları eylemlerinin engellenmesine ve polis müdahalesine tepki gösterdi.





ŞEFFAF BİR MÜZAKERE OLMADAN OLMAZ





Kanun teklifinin Genel Kurul'dan bir an önce geri çekilmesi gerektiğini belirten Yeneroğlu, yapılacak değişikliklerin, baroların ve sivil toplum örgütlerinin görüşünün de alındığı, kamuoyunda şeffaf bir tartışmanın yürütüldüğü demokratik bir sürecin ardından tekrar TBMM gündemine getirilmesi çağrısında bulundu.