Samanyolu Haber /Politika / Cem Uzan ısınma turlarında /06 Temmuz 2020 13:21

Cem Uzan ısınma turlarında

Geçen hafta yurt dışından video-konferansla Genç Parti Olağan Kongresi'ne katılan Cem Uzan siyasi beyanlar vermeye başladı.

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2009 yılından bu yana yurt dışında ikamet eden eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, "Türkiye'de adalet var mı?" diye sorarken, işadamı Osman Kavala ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

İktidar olması durumunda siyasi tutukluluklara son verileceğini belirten Cem Uzan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. 

OSMAN KAVALA NİYE TUTUKLU?

"Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ancak bu adam niye tutuklu? Senelerdir neden içeride?" sorusunu yönelten Uzan, Selahattin Demirtaş için "serbest bırakın" çağrısında bulundu.

Independent Türkçe'ye mülakat veren Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek." derken, Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi. 

Uzan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacak adam." olacağını da iddia etti. 
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