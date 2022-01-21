Samanyolu Haber /Gündem / Deutsche Bank'tan 'kur korumalı mevduat' için karamsar değerlendirme /21 Ocak 2022 12:18

Deutsche Bank'tan 'kur korumalı mevduat' için karamsar değerlendirme

Deutsche Bank, kur korumalı mevduat uygulamasının da Türk lirasında değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını ve Türkiye'nin şu an Türk lirasındaki değer kaybına karşı daha hassas hale geldiğini söyledi.

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Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda kur korumalı mevduatın yaratabileceği mali yük ve Döviz cinsi borçların hükümetin borçlarının yüzde 66’sına ulaşmasıyla Türkiye’nin şu an Türk lirasındaki değer kaybına karşı daha hassas hale geldiğini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre hükümetin döviz cinsi borçlarının yüzde 66’ya ulaştığını ve Aralık ayında kurda yaşanan düşüşten dolayı bunun daha da artmasını beklediklerini belirten banka, kur korumalı mevduat uygulamasının da Türk lirasında değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını söyledi.

“Bundan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizinde büyük bir artış olacağına dair görüşümüzü koruyoruz” diyen Deutsche Bank, enflasyonun da Mayıs ayına kadar yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Manşet enflasyonun Ocak ayında yüzde 46 seviyesine çıkmasını bekleyen banka, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 53’e çıkacağını ve TCMB’den herhangi bir politika değişikliği gelmediği takdirde enflasyonun 2022’nin Kasım ayına kadar yüzde 50’nin üzerinde seyretmeye devam edeceğini düşündüklerini ifade etti.

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söylemişti.
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