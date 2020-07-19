Dev derbinin muhtemel 11’leri açıklandı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, sezonun son derbi maçını oynayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler düdük yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak







Dev derbi öncesi takımların muhtemel 11’leri de belli oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas Pereira forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada oynamayacak.





Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle:





Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç





Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise şöyle:





Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Tyler Boyd, Burak Yılmaz.