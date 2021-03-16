DEVA Parti'den ilginç iddia .Milletvekilleri gizlice aşı oldu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Karar TV’de katıldığı programda çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yeneroğlu, TBMM’de milletvekillerinin iktidar muhalefet fark etmeksizin gizlice corona aşısı olduğunu ileri sürdü.





“GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR”





Aşılamanın gizli tutulduğunu ve kendisine de aşı olması için teklif geldiğini ifade eden Yeneroğlu şunları söyledi:





* Üç hafta önce bana da söylediler. Ben de ‘Arkadaşlar siz Allah’tan korkmuyor musunuz’ dedim. Yaş haddine bakılmaksızın bütün milletvekilleri oldu. Ben olmadım. Çünkü ahlaki bulmuyorum. Duyurmamaya çalışıyorlar.





* Ben ahlaki ve etik bulmuyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bizden önce aşı olması gereken insanlar var. Sağlık görevlileri var, güvenlik görevlileri var, askerlerimiz var, cezaevlerindeki insanlar var.





* Hiç olmaması gereken bir çok milletvekilinin aşı olduğunu öğrenince çok üzüldüm. İktidar muhalefet fark etmiyor.