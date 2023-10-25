DEVA Partisi’nde istifa şoku

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre DEVA Partisi’nin Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler kurucu ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri yarın saat 09.00’da düzenleyecekleri ortak basın toplantısı ile partilerinden istifa edeceklerini açıklayacak.



500’YE YAKIN ÜYE DE İSTİFA EDECEK



13 ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 500 civarında parti üyesinin de istifaları bekleniyor.



GELECEK VE İYİ PARTİ’DEN DE İSTİFALAR OLACAK



Gelecek ve İYİ Parti’den de önümüzdeki günlerde istifalar olacağı ve bunların toplu olarak CHP’ye geçecekleri belirtildi.



İstanbul’da yapılacak partiye katılım törenin görkemli olacağı bazı il başkanları ile eski milletvekillerinin de partiye katılacakları belirtildi.



Katılım organizisyonunun CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin tarafından yürütüldüğü belirtildi. ‘Babaevinde buluşma’ adı altındaki katılım törenin kongre öncesi ya da sonrasında mı olacağına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.