Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partisi’nde istifa şoku /25 Ekim 2023 00:05

DEVA Partisi’nde istifa şoku

DEVA Partisi'nde 13 kurucu başkan ve halen ilçe başkanı olanlar yarın düzenleyecekleri toplantıyla istifalarını açıklayacak. Partiden 500'e yakın üyenin de istifası bekleniyor.

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Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre DEVA Partisi’nin Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler kurucu ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri yarın saat 09.00’da düzenleyecekleri ortak basın toplantısı ile partilerinden istifa edeceklerini açıklayacak.

500’YE YAKIN ÜYE DE İSTİFA EDECEK

13 ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 500 civarında parti üyesinin de istifaları bekleniyor.

GELECEK VE İYİ PARTİ’DEN DE İSTİFALAR OLACAK

Gelecek ve İYİ Parti’den de önümüzdeki günlerde istifalar olacağı ve bunların toplu olarak CHP’ye geçecekleri belirtildi.

İstanbul’da yapılacak partiye katılım törenin görkemli olacağı bazı il başkanları ile eski milletvekillerinin de partiye katılacakları belirtildi.

Katılım organizisyonunun CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin tarafından yürütüldüğü belirtildi. ‘Babaevinde buluşma’ adı altındaki katılım törenin kongre öncesi ya da sonrasında mı olacağına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.
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