Samanyolu Haber /Ekonomi / Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam /24 Ekim 2023 23:10

Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sene başında 2023 yılında otoyol ve köprülere zam yapılmayacağını açıklamıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü bugün zam yapıldığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Ocak’ta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada otoyol ve köprülere zam yapılmayacağını söylemişti. Erdoğan, “Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023’te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Ancak bugün Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından “Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Araç sınıflarına göre detaylı tarife bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir” şeklinde bir duyuru yaptı.

?????????????????15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam sonrası 15 Temmuz  Köprüsü Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların tek yönlü geçişi 8.5 liradan 15 liraya çıkartıldı.

?????????????????1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti 205 liradan 295 liraya çıkarıldı.

ARAÇ SINIFI – ÜCRET TARİFESİ

1 ?- 295?? ?
?2 – 370 ?
?3 – 665 ?
?4 – 740 ?
?5 – 1400 ?
?6 – 75 ?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ (İZMİR YÖNÜ)

ARAÇ SINIFI – ÜCRET TARİFESİ

1 ?- 290?? ?
?2 – 465 ?
?3 – 550 ?
?4 – 730 ?
?5 – 920 ?
?6 – 205 ?

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

ARAÇ SINIFI – ÜCRET TARİFESİ

1 – 35?? ?
?2 – 45 ?
?3 – 85 ?
?4 – 220 ?
?5 – 275 ?
?6 – 2???5 ?
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