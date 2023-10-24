Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam

Ancak bugün Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından “Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Araç sınıflarına göre detaylı tarife bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir” şeklinde bir duyuru yaptı.
?????????????????15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi
Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam sonrası 15 Temmuz Köprüsü Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların tek yönlü geçişi 8.5 liradan 15 liraya çıkartıldı.
?????????????????1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti 205 liradan 295 liraya çıkarıldı.
ARAÇ SINIFI – ÜCRET TARİFESİ
1 ?- 295?? ?
?2 – 370 ?
?3 – 665 ?
?4 – 740 ?
?5 – 1400 ?
?6 – 75 ?
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ (İZMİR YÖNÜ)
ARAÇ SINIFI – ÜCRET TARİFESİ
1 ?- 290?? ?
?2 – 465 ?
?3 – 550 ?
?4 – 730 ?
?5 – 920 ?
?6 – 205 ?
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
ARAÇ SINIFI – ÜCRET TARİFESİ
1 – 35?? ?
?2 – 45 ?
?3 – 85 ?
?4 – 220 ?
?5 – 275 ?
?6 – 2???5 ?