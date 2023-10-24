Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam

?????????????????15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Ocak’ta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada otoyol ve köprülere zam yapılmayacağını söylemişti. Erdoğan, “Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023’te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.Ancak bugün Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından “Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Araç sınıflarına göre detaylı tarife bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir” şeklinde bir duyuru yaptı.Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam sonrası 15 Temmuz Köprüsü Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların tek yönlü geçişi 8.5 liradan 15 liraya çıkartıldı.Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti 205 liradan 295 liraya çıkarıldı.1 ?- 295?? ??2 – 370 ??3 – 665 ??4 – 740 ??5 – 1400 ??6 – 75 ?1 ?- 290?? ??2 – 465 ??3 – 550 ??4 – 730 ??5 – 920 ??6 – 205 ?1 – 35?? ??2 – 45 ??3 – 85 ??4 – 220 ??5 – 275 ??6 – 2???5 ?