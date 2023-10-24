Mauro Icardi Bayern Münih maçında yine yaptı yapacağını

Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray’ın sahasında Bayern Münih’i konuk ettiği maçta Mauro Icardi, çok konuşulacak bir harekete imza attı.



Galatasaray’ın sol kanattan geliştirdiği atakta Kazımcan Karataş’ın ortasında Mauro Icardi, ceza alanı içinde Joshua Kimmich ve Kim Min-Jae ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında karşılaşmanın hakemi Davide Massa, beyaz noktayı gösterdi.



Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, kullandığı ‘Panenka’ penaltısı ile 30. dakikada topu ağlara göndererek Galatasaray’a beraberliği getirdi.



Bu maçta altı ay önce, geçtiğimiz sezon 23 Nisan’da Fatih Karagümrük ile oynanan 31. hafta lig maçında ‘Panenka’ penaltısı deneyen ve kaçıran Mauro Icardi, tartışma konusu olmuştu. Şampiyonluk yarışındaki kritik maçta kaçırdığı ‘Panenka’ penaltısı sonrası eleştirilerin odak noktası olan Mauro Icardi, o maçtan sonra kullandığı penaltılarda bir daha bu denemeyi yapmamıştı.



MANCHESTER UNITED VE İSTANBULSPOR MAÇLARINDA KAÇIRMIŞTI



Mauro Icardi, bu sezon da Şampiyon Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile oynanan ve Galatasaray’ın 3-2 kazandığı karşılaşmada da kazanılan penaltıda topun başına geçmişti. Penaltı vuruşunda topu dışarı atan Arjantinli yıldız, daha sonra galibiyet golünü ağlara bırakmıştı.



Galatasaray’ın Süper Lig’in 6. haftasında İstanbulspor ile oynadığı maçta da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu’nun yeşil sahalarda ender rastlanan penaltı denemesi olumsuz sonuçlanmış, Arjantinli golcü boş kale yerine topu dışarı atmıştı.



Mauro Icardi’nin Bayern Münih gibi dünya devi bir rakibe karşı, takımının geride olduğu maçta bir kez daha riskli bir penaltı atışı kullanarak adından söz ettirmeyi başardı.