Samanyolu Haber /Gündem / DEVA ve Gelecek Partisi birleşiyor: ‘Görüşmeler olumlu, yakında sonuç açıklanacak’ /06 Haziran 2023 14:11

DEVA ve Gelecek Partisi birleşiyor: ‘Görüşmeler olumlu, yakında sonuç açıklanacak’

Kurulduktan sonra ilk seçime CHP çatışı altında giren Babacan'ın lideri olduğu DEVA Partisi ile Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi birleşme yolunda. Gelecek Partililerin verdiği bilgiye görüşmeler olumlu ilerliyor.

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CHP çatısı altında seçime girip toplamda 25 milletvekili çıkaran Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi birleşmek için görüşmeler yürütüyor. 

Artıgerçek'te yer alan kulis haberine göre Gelecek Partililerin verdiği bilgiye görüşmeler olumlu ilerliyor.

‘GENEL BAŞKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR’

Artı Gerçek’e konuşan partililer birleşme formülü konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirterek “Görüşmeler sadece genel başkanlar düzeyinde değil, genel başkan yardımcılar düzeyinde sürekli görüşmeler gerçekleşiyor. Çünkü bu durum iki tarafında işine gelmiyor ve mecliste grubun kurulması gerekiyor” dedi.

‘GÖRÜŞMELER OLUMLU SEYREDİYOR’

Siyasi parti gruplarının Meclis’teki komisyonlara üye bildirimi için son günün 9 Haziran tarihi olması sebebiyle görüşmelerin hızlandığını söyleyen partili, “Bu hafta bu konunun neticelendirilmesi gerekiyor. Şu aşamada görüşmelerin de olumlu seyrettiğini söyleyelim” dedi.
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