Devlet Bahçeli’den Mehmet Şimşek’e sert çıkış: Müfsit

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'de, IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını "yerel halk" olarak andığı gerekçesiyle eleştirilmişti.





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim vermeden Şimşek'e tepki gösterdi:





- Ülkemizi fiilen işgal altında gösterme provalarını hazmetmek mümkün değildir. Türk milletini “yerel halk” ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir.