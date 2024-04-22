Devlet Bahçeli’den Mehmet Şimşek’e sert çıkış: Müfsit

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'de, IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını "yerel halk" olarak andığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim vermeden Şimşek'e tepki gösterdi:
- Ülkemizi fiilen işgal altında gösterme provalarını hazmetmek mümkün değildir. Türk milletini “yerel halk” ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir.
- Küresel emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kast etmektir.
"AZİZ MİLLETİMİZ İNFİAL HALİNDE"
Bahçeli; İstiklal Marşı okutmayan, Türk Bayrağı'nı kaldıran ve Atatürk ile Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM Partili yöneticilere çok ağır sözlerle yanıt verdi.
- Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesi, İstiklal Marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa, mutlak surette hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir. Gelişmeler karşısında aziz milletimiz infial halindedir.
"KAPATMA DAVASI AÇILMASI NAMUS BORCU"
- Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.
- Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürge ülkesi veya çadır devleti görenlerin taşıdıkları sorumluluk ne olursa olsun bedel ödemeleri hayat memat konusudur.