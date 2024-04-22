İsrail'le ticareti savunan AKP'li Zeybekci'den sessiz kalan patron örgütlerine sitem

AKP iktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarına rağmen İsrail'le olan ticarete hız kesmeden devam etti. İsrail'le yapılan ticareti çeşitli yalanlarla uzun süre boyunca inkar eden AKP, seçimlerde uğradığı yenilgi ve kamuoyunda artan tepkilerin ardından İsrail'le ticarete kısıtlama getirdiğini duyurdu.





Gazze'deki can kaybı 33 bini, yaralı sayısı ise 75 bini aştıktan sonra atılan adım kapsamında, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatı kısıtlandı. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın kararında ihracat rakamlarının yükseldiği gıda ürünlerine yer verilmedi.





‘Katliam ayrı, ticaret ayrı' demişti

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ise kararın ardından geçtiğimiz günlerde İzmir’de mermer ve doğaltaş fuarında patronlarla bir araya geldi. "Eyvallah, bu katliamı kınıyoruz" diyen Zeybekci, İsrail'le ticaretin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "ticaretin kimseye zarar vermeyen yanları olduğunu" söyledi.





Zeybekci, sözleri tepki çekince sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Zeybekci, bu sefer de "Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter" dedi.





'Kifayetsiz muhterisler, her tarafın ideolojik yalakaları...'

Bu süreçte AKP'li isimler tarafından da eleştirilen Zeybekci, bir açıklamada daha bulundu. Zeybekci bu açıklamasında ise kendisini eleştirenlere tepki gösterirken, "ticaret kısıtlaması sorununun" asıl muhattabı olarak tanımladığı patronlara da sitem etti.





Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya, "Bizim oralarda bir söz vardır tam bu günlere uygun, 'Yörük sürüsünden adak vermek” ifadeleriyle başlayan Zeybekçi, paylaşımını şöyle sürdürdü:





"Basiretsiz, kifayetsiz muhterisler, hayatı boyunca bir tek yumurtanın bile sorumluluğunu almamış her tarafın ideolojik yalakaları asla bir şey kaybetmezler, onlar her şekilde kazançlıdır, onların dünyasında kaybeden sadece yörüktür."





Zeybekci daha öncesinde de kullandığı "Yörük sürüsünden adak vermek" ifadesini "Sürü yörüğün, birisi çıkmış yörüğün sürüsünden adak yapıyor" şeklinde tanımlamıştı.





Patron örgütlerine sitem: 'Tek konuşan biz olmuşuz'

"Ticaret kısıtlaması sorununun" asıl muhattabı olarak tanımladığı patron örgütleri ve diğer kurumları sessiz kalmakla suçlayan Zeybekci, sitem etti.





Zeybekci'nin açıklamasının devamı şöyle:





"Yalnız bizim dile getirdiğimiz sorunun asıl muhatabı olan kurumlar,kuruluşlar,birlikler,..siad lar, mensuplarının menfaatlerini korumak, sorunlarının takipçisi olmak yerine sessizliği tercih etmeleri……..Tek konuşan biz olmuşuz, olsun varsın."





Tekstil patronu Zeybekci

Kısıtlama kararı alınmayan ürünler arasında gıdanın yanında tekstil ürünleri de bulunuyor.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, son üç aylık dönemde İsrail'e tekstil ve hammaddeleri ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 12'nin üzerinde artmış durumda.





Denizli Tavas doğumlu, imam-hatip lisesi mezunu Nihat Zeybekci de bir tekstil patronu. AKP iktidarında 4 dönem ekonomi bakanlığı yapan Zeybekci, Turkuaz Tekstil’in sahibi. 1994'te kurulan fabrikada 1200'ün üzerinde kişi çalışıyor. İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı'nı yürüten, 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı yapan Zeybekci, sanayi kentindeki patronları yakında tanıyor.





2011 yılı genel seçimlerinde birinci sıradan AKP Denizli Milletvekili seçilen Zeybekci, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanlığı da yaptı.





2 dönem AKP MKYK’da bulunan Zeybekci, 8 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda Başkanvekilliği görevine atandı.