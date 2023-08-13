"Devlet Bahçeli'nin rahatlamış halinin nedeni belli oldu"

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Cumhur İttifakı'nda değişen dengeleri yorumladı.







Burada işlerin 'şahane olmadığını' söyleyen Bozkurt, buna karşın milletvekili sayısını muhafaza eden ve yüzde 7'ye indirilen seçim barajının üzerinde kalma hedefini tutturan MHP'de ise keyiflerin yerinde olduğunu anlattı.





"Hüda Par sistem tarafından meşrulaştırıldı ve TBMM’de, sistemi tarihsel ve kurumsal tüm yapılarıyla reddeden fikirlerinden ödün vermeden varlık gösteriyor. Yeniden Refah Partisi (YRP), Cumhur İttifakı'nda kendi amblemi ile seçimlere girmenin yolunu açarak kendi gücünü test etti. Seçim sürecinde sürekli olarak AKP’li adayların 'onlara verdiğiniz oy çöpe gider' propagandası ile karşılaştıkları için tepkililerdi. Bu tepkilerini şimdi mevcut olumsuz ekonomik tablo üzerinden dile getiriyorlar" diyen gazeteci, şöyle devam etti:







"AKP ile sokağın tepki verdiği meselelerde hemen ayrışarak, oradan gelecek muhafazakâr oylar için seçenek oluşturmak istiyorlar. Bu, AKP’nin uzun süre kabulleneceği bir durum değil.





'MHP'LİLERİN OYUNUN ARTIK MHP DIŞINDA GİDECEK ADRESİ YOK'

Yerel seçimler sonrasında MHP’den de aynen YRP’den olduğu gibi, iktidarın enkazının altında kalmamak için kendisini onun yanından uzaklaştıracak hamleler bekleyebiliriz. Çünkü İyi Parti’nin, MHP üzerinde yarattığı baskı, son seçimle bertaraf edildi. MHP’lilerin oyunun artık MHP dışında gidecek adresi yok.





'DEVLET BAHÇELİ'NİN RAHATLAMIŞ HALİNİN NEDENİ BU'



Devlet Bahçeli’nin rahatlamış halinin nedeni bu. Bu nedenle, muhalefet partileri ile ilgili konuşarak eğleniyor. 'Manili' komşuluk önerisi notunu İyi Parti’ye iletmeden önce de CHP içindeki tartışmalara değinmişti. Hem de TBMM çatısı altında ve bir soru üzerine. Orada da 'CHP’nin başında sınıf arkadaşımın (Kılıçdaroğlu) kalmasını isterim, o olmaz ise Özgür Özel gelsin Ekrem İmamoğlu’nun yerine' diye açıklamalarda bulunmuştu.





'İFADE ETMESİ BİLE ACAYİP BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK MEMLEKET'

AKP istikrarlı hale gelen oy kaybını önlemeye çalışıyor. Partide dinamizm sağlamak için, 7 Ekim’de olağanüstü büyük kongresini, üstelik hiçbir ihtiyaç yokken topluyor. Yeni isimler, muhtelif makamlara getirilerek biraz parti içi hareketlilik sağlanacak. İl başkanlarının büyük bölümü değiştirildi. Recep Tayyip Erdoğan en rahat yerel seçimine hazırlanıyor. Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlere katılacakları kesin. MHP’nin bugünden sokaklarda boy gösteren afişleri de bunun işareti. HDP’nin güçlü olduğu yerlerde devleti arkasına almış ve MHP tarafından da desteklenen Hüda Par’lı adayların olduğu bir Cumhur İttifakı karşımızda yer alacak. İfade etmesi bile acayip bir tablo ile karşı karşıya kalacak memleket.





'TÜRKİYE'DE SİYASET ETKİLEYECEK, HATTA ZEMİNİNİ DEĞİŞTİRECEK PARTİ İYİ PARTİ DEĞİL'

Yüzde 7 oy kaybetmiş olmasına karşın öz güvenle hareket eden bir AKP ve Erdoğan var. Bunun en büyük nedeni millet ittifakının bitmiş, bu ittifakı oluşturan partilerin içine kapanmış olması. İyi Parti toptan siyasetin dikkatinin kendi üzerine toplanmasını istiyor. Bunun için bir milat oluşturdu, 26 Ağustos. Herkesin Meral Akşener’in ne söyleyeceğini merakla beklediklerini sanıyorlar ama tablo öyle değil. Açıklamalarıyla Türkiye’de siyaseti etkileyecek, hattını, hatta zeminini değiştirecek parti İyi Parti değil, lider de Akşener değil. Onun, daha önceki karar ve açıklamalarla ülkenin kaderini değiştiren siyasetçinin kim olduğu iyi biliniyor."