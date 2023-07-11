'Devlet bana 32 gün işkence yaptı, 24 yaşındaydım'

HÜSNÜ ARKAN KİMDİR?





''Arkadaşlar siz ne kadar yaşlısınız devlet bana lisedeyken tablet vermişti o kadar yaşlıyım'' paylaşımını alıntılayan Arkan, şu sözleri kaydetti:"Tabletin lafı mı olur parya, devlet bana otuz iki gün işkence yaptı. Yirmi dört yaşındaydım.''Arkan'ın tweetini alıntılayan ve yorum yapan diğer bazı kullanıcılar da işkence gördüklerini belirtti. Bazıları ise üzüntülerini dile getirdi.1958’de İzmir’in Kınık ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini İzmir’de sürdüren Arkan, 1975 yılında Bergama Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’nda 3 yıl Mimarlık eğitimi aldı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak çok yönlü kişiliğini hissettirdi.1980li yılların ortasında siyasi kişiliği nedeniyle cezası kesinleşen Arkan, 1985 yılında daha önce girdiği cezaevine bir daha girmemek adına Sakız Adası üzerinden kaçak olarak Avrupa’ya gitti.Yaşamının bir yılını Atina ve 5 yılını da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da geçiren Arkan, daha sonra 2 yıl kalacağı Köln’e yerleşti. 1993 yılına kadar Avrupa’da yaşayan Hüsnü Arkan, kendi ifadesiyle Türkiye’de normalleşen yaşam ve siyasi düzen sayesinde geri dönüş yaptı.Yurtdışında yaşadığı süre ve Türkiye’ye döndüğünde sanatın pek çok alanıyla ilgilenen Hüsnü Arkan müzik ve edebiyata yoğun ilgi duydu. Nitekim bu iki alanda verdiği eserler sayesinde de adını milyonlarca insanın bilmesini sağladı.Bugün yaşamını sanata adayan bir isim olarak devam ettiren Hüsnü Arkan, şarkıları ve ses tonuyla pek çok müzik severin takdirini toplamaya devam ediyor.