Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Demirtaş: Ortalıkta bir tane bile AKtroll yok, deliklerine kaçtılar /11 Temmuz 2023 09:55

Özgür Demirtaş: Ortalıkta bir tane bile AKtroll yok, deliklerine kaçtılar

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından "Ak trollere her zaman çok iddialı konuşmamalarını tavsiye ettim. Bu işler matematik işi, sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil… Şimdi etrafta bir tane bile ak trol yok, deliklerine kaçtılar" dedi.

SHABER3.COM

Ekonomist Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda AKP hükümetinin izlediği yol haritasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünün açılmasını istemişti.

Bu gelişmenin ardından kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Türkiye ne zaman ekonomik kriz yaşasa yüzünü Batı'ya dönüyor" ifadesini kullanan Demirtaş, şunları kaydetti:

"1) İsveç'i kabul etmem dediği halde etmesi,

 2) Rusya'nın verdiği komutanları teslim etmem dediği halde Ukrayna'ya etmesi,

 3) Mısır ile, bir daha asla, demesine rağmen sarılması,

 4) Daha niceleri…

Ak trollere her zaman çok iddialı konuşmamalarını tavsiye ettim. Bu işler matematik işi, sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil… Şimdi etrafta bir tane bile ak trol yok, deliklerine kaçtılar o da ayrı…

Neyse önemli olan ülkemizin doğru politikaları uygulaması. Benliğini satmış. 3-5 trolün bir önemi yok. Yeter ki yanlışlardan dönelim."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Demirtaş: Ortalıkta bir tane bile AKtroll yok,... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:17