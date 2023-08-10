Samanyolu Haber /Dünya / Başkan adayı seçim öncesinde öldürüldü /10 Ağustos 2023 07:52

Başkan adayı seçim öncesinde öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da yaklaşan devlet başkanlığı seçim öncesinde başkan adayı Fernando Villavicencio vurularak öldürüldü.

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Ülkenin ulusal meclis üyelerinden Villavicencio, Çarşamba günü Ekvador’un başkenti Quito'da bir etkinlik sonrası arabasında saldırıya uğradı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Villavicencio’nun ölüm haberini doğruladı.

Başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu.

Lasso, cinayetten ötürü "şok ve öfke" içerisinde olduğunu belirtirken, saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.

Görgü tanıkları, Villavicencio'nun silahlı saldırganlar tarafından başına üç el ateş edilerek öldürüldüğünü söyledi.

Savcılık, üç şüpheli silahlı saldırgandan birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Eski bir sendika lideri ve gazeteci olan Villavicencio, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada kendisi ve ekibinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

Villavicencio'nun seçim kampanyası yolsuzlukla mücadele, çevre tahribatı ve Ekvador'un artan güvenlik sorunlarına odaklanıyordu.

Ülkede Temmuz ayında Manta şehri belediye başkanı Agustín Intriago ve Şubat ayında da Puerto López şehrinde belediye başkanı adayı Omar Menéndez öldürülmüştü.
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