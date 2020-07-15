Samanyolu Haber /Dünya / Devlet Başkanı uçağını satma kararı aldı /15 Temmuz 2020 22:21

Devlet Başkanı uçağını satma kararı aldı

Meksika Devlet Başkanı'nın kendisinden önceki dönemde satın alınan lüks başkanlık uçağını satışa çıkardığı ifade ediliyor.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kendisinden önceki dönemde satın alınan lüks başkanlık uçağını satıyor. Alıcının kim olduğu açıklanmazken, teklifin 120 milyon dolar düzeyinde olduğu, bedelin bir kısmının nakit, bir kısmının tıbbi ekipman olarak ödenebileceği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Boeing 787 Dreamliner tipi VIP uçağın 120 milyon dolar düzeyinde belirlenen bedelinin, bir kısmı nakit bir kısmı sağlık ekipmanı olarak ödenebilir. Alıcının kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

"Ülkede bu kadar yoksulluk varken binmeye utanırım" demişti

Söz konusu uçak, Meksika'da Temmuz 2018'deki başkanlık seçimleri öncesinde en çok tartışılan konulardan biri olmuş, sol eğilimli Obrador, başkan seçilmesi durumunda uçağı satmayı vaat etmişti.

Eski devlet başkanı Enrique Pena Nieto toplam 392 milyon dolar ödeyerek satın aldığı uçak için Obrador, "Ülkede bu kadar yoksulluk varken binmeye utanırım" demişti. Obrador, ABD'ye bir hava yolu şirketinin ekonomi sınıfında seyahat etmişti.

Meksika, 311 bin vaka ve 36 bin ölümle Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
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