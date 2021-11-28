Bir sokak röportajında ekonomiden şikayet eden vatandaşlara sataşan AKP'li bir kadın, "Devletin içindeyim, röportajdan sonra bilgilerinizi alıp hakkınızda işlem başlatacağım" diyerek vatandaşları tehdit etti.





Objektif Medya adlı YouTube kanalının sokak röportajında AKP'nin ekonomi politikasından bunalıp eleştirilerde bulunan vatandaşlarla tartışan kadın, AKP'nin politikalarını savunup vatandaşları tehdit etti.





Hükümet politikalarını eleştiren bir vatandaşı, "Ben devletin içindeyim, mesleğimi söylemek istemiyorum. Röportajdan sonra bilgilerinizi alacağım, dedikleriniz çıkmazsa hakkınızda işlem başlatacağım" şeklinde tehdit eden kadınla vatandaşlar sert bir şekilde tartıştı.





Araya girenlerle de tartışan kadın "Size ne? Avukatı mısınız?" diyerek tersledi.









