Samanyolu Haber /Spor / Diego Maradona'nın cenazesinde arbede çıktı /27 Kasım 2020 19:32

Diego Maradona'nın cenazesinde arbede çıktı

Efsane futbolcu Maradona'nın cenazesi için yüzbinlerce Arjantinli, başkanlık binası önünde toplandı. Binaya girmek isteyenlerle polisler arasında arbede çıktı. Polis kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Daha sonra Maradona'nın cenazesi başkanlık binasından alınarak, Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığı'nda, anne ve babasının yanına defnedildi.

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Kalp krizi nedeniyle 25 Kasım'da ölen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen cenaze töreninde sevenleriyle polis arasında arbede çıktı.

Maradona'ya veda etmek isteyenler, efsane ismin ölüm haberinin ardından gece saatlerinde cenaze merasimi için naaşının getirildiği Arjantin Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya geldi. Casa Rosada, yerel saatle 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Önce Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'nda bulunan bariyerleri aşan kalabalık, başkanlık binasının iç avlusuna girdi. Güvenlik güçleri, başkanlık binasına girenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar nedeniyle Maradona'nın naaşı, bulunduğu salondan çıkarılarak farklı bölüme taşındı.

Cenaze töreninin belirlenen saatte bitirileceğinin açıklanması üzerine başkanlık binasına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Maradona'nın hayranlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Polis, göz yaşartıcı gaz kullanırken, kalabalık da polise sert cisimler attı. Çatışma nedeniyle yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.

Yetkililer, 06.00-16.00 saatlerinde yapılacak törenin 19.00'a kadar uzatıldığını ve Maradona'nın cenazesinin defnedileceği Bella Vista Mezarlığı'na gitmeden önce katılamayanlar için geçit töreninin yapılacağını açıklamasına rağmen olaylar nedeniyle başkanlık binasına girişler durduruldu.

Şehir merkezinde bulunan 9 Temmuz Caddesi'ndeki kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede uzun süre devam etti.

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