Diego Maradona'nın cenazesinde arbede çıktı

Kalp krizi nedeniyle 25 Kasım'da ölen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen cenaze töreninde sevenleriyle polis arasında arbede çıktı.







Maradona'ya veda etmek isteyenler, efsane ismin ölüm haberinin ardından gece saatlerinde cenaze merasimi için naaşının getirildiği Arjantin Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya geldi. Casa Rosada, yerel saatle 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.





Önce Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'nda bulunan bariyerleri aşan kalabalık, başkanlık binasının iç avlusuna girdi. Güvenlik güçleri, başkanlık binasına girenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar nedeniyle Maradona'nın naaşı, bulunduğu salondan çıkarılarak farklı bölüme taşındı.





Cenaze töreninin belirlenen saatte bitirileceğinin açıklanması üzerine başkanlık binasına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Maradona'nın hayranlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.





Polis, göz yaşartıcı gaz kullanırken, kalabalık da polise sert cisimler attı. Çatışma nedeniyle yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.





Yetkililer, 06.00-16.00 saatlerinde yapılacak törenin 19.00'a kadar uzatıldığını ve Maradona'nın cenazesinin defnedileceği Bella Vista Mezarlığı'na gitmeden önce katılamayanlar için geçit töreninin yapılacağını açıklamasına rağmen olaylar nedeniyle başkanlık binasına girişler durduruldu.





Şehir merkezinde bulunan 9 Temmuz Caddesi'ndeki kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede uzun süre devam etti.



