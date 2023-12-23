'Dilan Polat davasına 'Ünlü' bir isim bulaşınca Saray'dan siyasi müdahale geldi'

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değiştirilen 506 hâkim ve savcı arasında Dilan Polat-Engin Polat davasını ve şike davasını yürüten savcı Gökalp Kürkçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Bu görev değişikliğinin perde arkasına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Konuyu köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı ve Halk TV Programcısı Murat Ağırel, polislerin ve savcının soruşturmadan uzaklaştırıldığını yazdı. Ağırel, soruşturmanın devamına ilişkin beklentilerini ise şöyle anlattı:



"BUNDAN SONRA NE OLACAK?



Adliye kulislerinde Polatgiller soruşturmasının selametine dair şüpheler olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu genişletilmesi beklenen soruşturmanın artık tamamlanacağı yönünde bir görüş var.



Öğrendim ki soruşturmanın yasadışı bahis ayağının ünlü bir isme uzanması üzerine sürece müdahale edildi. Bu müdahalenin Ankara’da en yukarıdan geldiği de iddia edilenler arasında..."