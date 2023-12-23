Prag'daki saldırı sebebi ile ulusal yas ilan edildi

Resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek ve öğle saatlerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



Saldırı, başkent Prag'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Jan Palach Meydanı'ndaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde meydana gelmiş, 14 kişiyi öldüren saldırganın katliam sonrası intihar ettiği açıklanmıştı.



Saldırganın eylemi neden düzenlediği de belirlenmeye çalışılıyor.



Saldırıda 10'unun durumu ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı.



Olay, ülkenin modern tarihindeki en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.



Şüphelinin Prag'a 21 kilometre mesafedeki bir köyden gelen 24 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.



Kurbanlar arasında saldırganın babasının da olabileceği düşünülüyor.



Ölü ve yaralıların çoğu kadın, ancak cinayetlerin rastgele işlendiği düşünülüyor.



Öldürülen kişilerin kimlikleri belirlendi ancak şimdiye kadar sadece bir tanesi açıklandı. Lenka Hlavkova, Karl Üniversitesi Müzikoloji Enstitüsü'nün başkanıydı.



Herhangi bir suç geçmişi olmayan David Kozak isimli saldırgan okul koridorlarında ve sınıfların içinde rastgele ateş açtı.



Polis, şüphelinin "terörizmle" ilişkili olmadığını düşünüyor ve ülke dışındaki benzer katliamlardan ilham aldığı ihtimali üzerinde duruyor.



İçişleri Bakanı Vit Rakusan, olayın saldırganın yaşamı ve ruhsal durumuyla bağlantılı olabileceğini söyledi ve "Bu tür bir suçun neden işlendiği hakkında konuşmak kolay değil" dedi.



Ülkede Cumartesi günü ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ülkede birlik çağrısı yaptı.



Hafta sonu yapılacak spor etkinlikleri de iptal edildi.



Saldırı sırasında bina dışında çekilen bir görüntüde, üst katlardan aşağıya pencereden atlayan kişiler görülüyor.



Saldırı sırasında binadaki bir sınıfta bulunan öğrenci Jakob Weizman, bir öğretmenle birlikte kapının arkasına sandalye ve sıralarla barikat kurarak kurtulduklarını anlattı.



Geçen hafta Prag yakınlarındaki Klanovicky ormanında öldürülen bir baba ile iki aylık kızının da Kozak tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.



Çek polisi, Cuma günü yaptığı açıklamada, iki saldırının ilişkili olduğunu aktardı.



Polisin üniversite baskını öncesi, saldırgan hakkında ihbar aldığı ancak farklı bir üniversite binasına gelmesinin beklendiği bildiriliyor.



Saldırganın kendini öldürmek için yakınlardaki bir kasabadan Prag'a gittiği düşünülüyor.



24 yaşındaki saldırganın hangi saikle saldırıyı düzenlediğine ilişkin netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.



Bununla birlikte polis, henüz doğrulanmayan bir iddia üzerinden, saldırganın Rusya'daki benzer bir eylemden etkilenmiş olabileceğini değerlendiriyor.