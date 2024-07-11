Dilan Polat davasında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde, Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyleyerek iddianameyi iade etmişti.



Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iade kararına itiraz etti ve itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevli mahkemenin asliye ceza mahkemesi olduğuna dair karar vermişti.



Bu kararla birlikte Polat Davası kesin olarak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



İlk duruşmanın 4 Eylül'de görüleceği öğrenildi.