İngiltere’yi sarsan cinayet: BBC yorumcusunun eşi ve iki kızı öldürüldü

BBC'den Ruth Comerford'un haberine göre Londra'nın kuzeyindeki Bushey kasabasında yaşanan cinayete kurban gidenlerin BBC’nin at yarışı yorumcusu John Hunt’ın eşi ve iki kızı olduğu ortaya çıktı.Polis, kapsamlı bir operasyonla cinayetin şüphelisi 26 yaşındaki genç adamı gözaltına aldı.Yaralı bir şekilde bulunduğu belirtilen Kyle Clifford tedavi için hastaneye götürüldü.Cinayetle ilgili tüm detaylar henüz ortaya çıkmadı ve Clifford’ın cinayeti neden işlediği bilinmiyor.Polis ise, şüphelinin kurbanları tanıdığı ve hedef göstererek saldırıyı gerçekleştirdiği ihtimalini değerlendiriyor.Salı günü yerel saatle 19:00 sularında Londra’nın kuzeyinde yer alan Hertfordshire bölgesindeki Bushey kasabasında yaşayanlar, çığlıklar duyduklarını söyleyerek polisi aradı.Ashlyn Close sokağına gelen polis, üç kadını ağır yaralı halde bulundu.Kurbanlar sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Tatar yayı olarak da bilinen arbaletle saldırıya uğradıkları anlaşılan üç kadın olay yerinde öldü.Londra’nın kuzeyindeki Enfield’da yaşadığı tespit edilen şüpheli Kyle Clifford’ın bulunması için kapsamlı bir insan avı başlatıldı.Polis, arbaletin hâlâ elinde olabileceğini söyleyerek insanlara karşılaşırlarsa şüpheliye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.Silahlı polis görevlileri ve arama ekipleri, Enfield ve Londra’nın kuzeyindeki farklı ilçelerin yanı sıra, cinayetin işlendiği Bushey’de konuşlandırıldı.Çarşamba öğle saatlerinde, polis ve ambulans görevlileri, içinde arama yapılan Enfield’daki bir evin yakınlarında bir mezarlıkta görüldü.Mezarlık güvenlik kordonuyla çevrilerek kapatıldı ve bir helikopter ambulans bölgeye yaklaştı.Herfordshire polisinin yaptığı açıklamaya göre Clifford, polis tarafından “ateş açılmadan” burada yakalandı.Yaralı halde bulunan Clifford’ın hastanede tedavi gördüğü belirtildi.Cinayete kurban gidenlerin; BBC’nin at yarışı yorumcusu John Hunt’ın 61 yaşındaki eşi Carol Hunt ile, çiftin üç kızından ikisi olan 25 yaşındaki Louise ve 28 yaşındaki Hannah oldukları belirlendi.Cinayet şüphelisi Kyle Clifford hakkında bilinenler sınırlı.Ancak şüphelinin 2022’de kısa süreliğine İngiliz Ordusu’nda hizmet verdiği ve sonra ordudan ayrıldığı düşünülüyor.Polis, “hedefli” bir saldırı olduğunu söylediği cinayetin arkasındaki Clifford’ın kurbanları tanıdığını düşünüyor.Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, cinayetle ilgili soruşturma hızla ilerliyor.John Hunt, BBC 5 Live radyosunun at yarışı yorumcularından biri.Hunt'ın eşi ve iki kızının öldürüldüğü saldırı kamuoyunda da şok etkisi yarattı.BBC'nin bir sözcüsü, "John Hunt'ın ailesiyle ilgili haberler kahredici. John'a her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.İngiltere'deki at yarışı yorumcuları da baş sağlığı dileklerini paylaştı.Sky Sports'tan Alex Hammond, X hesabından yaptığı açıklamada olayı "inanılmaz bir trajedi" diye niteledi.İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, cinayetin "gerçek anlamda şok edici" olduğunu söyleyerek polis soruşturmasını yakından takip ettiğini ifade etti.