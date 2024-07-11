Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın rekor kırdı: İşte sebebi! /11 Temmuz 2024 16:41

Gram altın rekor kırdı: İşte sebebi!

ABD'de TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından gram altın rekor tazeledi.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydeden TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise değişim göstermemişti.

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi. Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydeden TÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 3,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde benzin fiyatları aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 2,5 azalarak barınma fiyatlarındaki yükselişi dengeledi.

Barınma fiyatları aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5,2'lik artış kaydetti. Gıda fiyatları ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 arttı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 olmuştu.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendi.

Ons altında yaşanan yükselişe bağlı olarak altının gram fiyatı da rekor tazeledi.

Altının gram fiyatı güne 2 bin 522 lira seviyesinden başladı.

Verilerin açıklamasının ardından gram altın saat 15:45 itibariyla 2 bin 543 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
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