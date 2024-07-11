Emniyette Ayhan Bora Kaplan telaşı: Soruşturma genişliyor

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Başsavcılıkça 11 sanık hakkında iddianame hazırlandı ve Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti, böylece Emniyet soruşturmasının kovuşturma aşaması başladı. İddianamede Çelik, Öner, Demircan, İlkyaz, Karaca ve Gültekin’in “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması sürecinde görev ve yetkileri olmadığı halde koruyucu tavır takındıkları” kaydedildi. Gizli tanık Sertçelik hakkında ise iddianamede; soruşturma kapsamında Kasım 2023’te ikinci kez gözaltına alınması kararı üzerine tutuklanacağını düşünmesi nedeniyle “hakkındaki soruşturmayı ve yargılamayı sonuçsuz bırakmak” amacıyla yurt dışına çıkma planı yaptığı belirtildi. Tutuklu emniyetçi sanıkların ise Sertçelik’in slahla yaralanmasının ardından ilgili doktoru yönlendirerek, “Sertçelik için gözaltına alınamaz değerlendirmesi bulunan ve usule uygun olmayan bir raporla” hazırlattırdıkları kaydedildi. Rapor aracılığıyla da Sertçelik’in gözaltına alınmasını engellettikleri değerlendirmesinde bulunuldu.

DİREKT YÖNLENDİRMİŞLER

Sanıkların “Sertçelik’in yerinde bulunamadığına” yönelik tutanak tutarak yetkili makamları yanılttıkları belirtildi. Ayrıca iddianamede sanıkların; Sertçelik’in yurtdışına çıkmasının ardından iletişimi sürdürdüklerini ve Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam eden Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında Sertçelik’i nasıl ifade vermesi gerektiği yönünde yönlendirdikleri kaydedildi. Bu kapsamda sanıkların gizli tutulması gereken soruşturma bilgilerini de Sertçelik’e vererek, “soruşturmanın selametini tehlikeye düşürdükleri” değerlendirmesinde bulunuldu. Diğer sanıkların ise Sertçelik’in kaçmasında yardımcı oldukları bildirildi.

İSTENEN CEZALAR

Sanıklar hakkında istenen cezalar ise şunlar oldu:

Diğer sivil sanıklar Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkında 6’şar aydan 5’er yıla kadar hapis

KAPLAN TARAFI KATILMA TALEBİNDE BULUNACAK

Emniyet davasının ilk duruşması 18 Temmuz’da görülecek. Edinilen biligye göre, Ayhan Bora Kaplan tarafı da davaya mahkemeye şikayetçi olarak katılmak için mahkemeye dilekçe sunacak.





Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında Emniyet'e sıçrayan diğer dava ise eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan’ın Kaplan’a sevgilisi için Rolex saat aldırdığı iddiasıyla rüşvetten dava açılması oldu.

ÖMÜR BOYU MAHRUMİYET İSTENDİ

Bu kapsamda; Aslan ve Kaplan’a rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla dört yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası başladığından bugüne dava sürecinde dile getirilen iddialar Emniyet'e de sıçradı. Duruşmalarda sanık Ayhan Bora Kaplan ile davanın M7 kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik’in “eski bazı bakanların ifadelerde adı geçmesi için polis tarafından baskı yapıldığını” ileri sürmesi İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirmişti.Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakanlık Mayıs 2024’te iddiaların araştırılması için Ankara Emniyeti’ne müfettiş atadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında başsavcılık “tanığı etkilemeye teşebbüs”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “suçluyu kayırma” suçlarından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, şube müdür yardımcısı Şevket Demircan, şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz tutuklandı.Emniyet amirlerinin yanı sıra soruşturma kapsamında aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP kökenli danışmanı Ramazan Kubat ile Sertçelik’in babası Erdoğan Sertçelik, Nurullah Özgür Kopuk, Adem Kaçan ve Mustafa Çotuk da tutuklandı.Öner hakkında, 2 yıldan 11 yıla kadar hapisEmniyet üyesi diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca hakkında 4’er yıldan 15’er yıla kadar hapisKopuk hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapisAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca söz konusu dava kapsamında Kaplan, Aslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun’un sanık olarak bulunduğu iddianame hazırlandı. İddianamede; Aslan’ın sevgilisine hediye etmek için Kaplan’dan “10 bin avro” değerinde Rolex saat almasını istediği, Kaplan’ın da kabul ettiği kaydedildi.Kaplan’ın 7 Ağustos 2019’da söz konusu saati Turan Güneş Sokak’ta bulunan bir kafede Aslan’ın sevgilisine elden teslim ettiği belirtildi.Ayrıca “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasası’na muhalefetten 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar ağır para cezası ve kamu hizmetinden ömür boyu mahrumiyet de istendi.