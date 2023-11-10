Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı /10 Kasım 2023 00:53

Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çifti soruşturması kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir kuyumcunun da gözaltına alındığı yönünde söylentiler çıktı. İlçe halkı emanet verdikleri altınları almak için kuyumcuya akın etti.

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Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Ordu Fatsa’da kuyumculuk yapan Emre Sade’nin, kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmak suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı yönünde ilçede söylenti çıktı.

Kısa sürede bütün ilçede duyulan söylentinin ardından Sade’ye emanet altın veren vatandaşlar kuyumcuya akın etti. Altınlarını geri almak isteyen vatandaşlar kuyumcunun dışında uzun kuyruk oluşturdu.

“OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Kalabalığın gittikçe artması üzerine açıklama yapan ve yıllarca ilçede kuyumculuk yapan işletme sahibi Emre Sade, “İşimizin başındayız. Herhangi olumsuz bir durum yok. İş yerimiz açık. Her gün olduğu gibi bugün de iş yerimizi açtık ama kötü niyetli kişilerin esnaflığımıza zarar vermek için çıkardığı dedikodu sonrası böyle bir durumla karşılaştık. İş yerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. İşletmemizle ilgili iftira niteliğindeki paylaşım ve yorumlar hakkında her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildiririz” dedi.

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