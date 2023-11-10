Turkcell üst yönetiminde deprem

Turkcell, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şirket üst yönetimindeki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.



Turkcell’in açıklamasında, Kurumsal ve Ev Satış Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, Dijital Servisler ve Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı, Strateji Genel Müdür Yardımcılığı ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı’nın kaldırıldığı belirtilerek ilgili genel müdür yardımcılarının görevlerinden ayrıldığı aktarıldı.



YENİ KURULAN BİRİMLER VE ATANAN İSİMLER AÇIKLANDI



Turkcell’in açıklamasının devamında ise yeni oluşturulan birimler ve birimlere atanan isimler yer aldı. Açıklamanın devamında şu bilgiler paylaşıldı:



* “Satış Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuş ve Kadri Özdal Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.



* Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuş ve Murat Akgüç Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.



* Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na, mevcut Genel Müdür Yardımcısı yerine, Şirketimizde halihazırda İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Erkan Durdu vekaleten atanmıştır.



* Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na, mevcut Genel Müdür Yardımcısı yerine, Vehbi Çağrı Güngör atanmıştır.



* Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Şirketimizde Kurumsal Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapan Ali Uysal atanmıştır.”



GENEL MÜDÜR 10 GÜNDE DEĞİŞMİŞTİ



Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan’ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.



Erkan'ın yerine 14 Eylül'de genel müdürlük görevine Bülent Aksu atanmış; ancak yine aynı ay içinde Aksu'nun görevinin sona verilmişti. Aksu, yaklaşık 10 gün görevde kalabilmişti.



Turkcell Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un 13 Ekim'de Genel Müdür olarak atanmasına karar vermişti.



Koç, AKP'li eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un oğlu olarak da biliniyor.