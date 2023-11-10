Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt’e mağlup oldu: 1-2 /10 Kasım 2023 00:11

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt’e mağlup oldu: 1-2

Grupta çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yenildiği Bodo/Glimt'e taraftarı önünde de 2-1 yenilerek Avrupa'ya vedanın kıyısına geldi. Club Brugge, 23.00'te başlayacak maçta Lugano'yu yenerse temsilcimiz elenecek.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun 4. haftasında Beşiktaş ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kaybederek grupta yine galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş’ın gruptaki ilk iki şansı, Club Brugge’ün Lugano’yu yenmesi halinde sona erecek.

Gruptaki son iki maçını 3’er gol yiyerek kaybeden Beşiktaş, tur iddiasını sürdürmek için çıktığı maçta Norveç ekibine teslim oldu. Bodo/Glimt 38 ve 49. dakikalarda Moumbagna’nın golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci golün ardından Beşiktaş tribünlerinden takıma ve yönetim tepki tezahüratları yükseldi.

“FORMAYI ÇIKARIN…”

Siyah-beyazlı taraftarlar skor 2-0 olunca “Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin” şeklinde tepki gösterirken ardından Sergen Yalçın’ın ismini bağırdı.

İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise Beşiktaşlı taraftarlar “Formayı çıkarın, s……. gidin” diye bağırdı.

TAYFUR BEŞİKTAŞ’I UMUTLANDIRDI

Beşiktaş’ta Muleka 56. dakikada direğe takılırken oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl 64’te attığı şık plase golüyle skoru 2-1’e getirdi.

Bu golden sonra baskısını arttıran temsilcimiz, Muleka ve Cenk Tosun ile gole yaklaşsa da beraberlik golünü bulamadı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal 47 ve 90+3. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 4. hafta sonunda 1 puanla grupta son sırada kaldı. Bodo/Glimt de 7 puana yükselerek 2. sırada yer aldı.

Grubun 5. haftasında Beşiktaş, 30 Kasım Perşembe günü Club Brugge’ü sahasında konuk edecek. Bodo/Glimt de aynı gün sahasında Lugano’yu konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek’in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino’nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey’in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

43. dakikada Sorli’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Zaynutdinov’un soldan ortasında, Cenk Tosun’un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Bodo/Glimt, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino’nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

56. dakikada Muleka’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

64. dakikada Beşiktaş farkı 1’e indirdi. Rebic’in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl’ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

ABOUBAKAR ISINIRKEN SAKATLANDI

Beşiktaş’ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11’de yer alan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Kadrodan çıkarılan Aboubakar’ın yerine Cenk Tosun ilk 11’de görev aldı.

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