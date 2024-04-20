Dilan Polat, Erdoğan'a yazdığı mektubu neden göndermemiş?

"MASAK DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA TAHLİYE BEKLİYORUM"





"BEN GÖNDERİLMESİNİ İSTEMEDİM"





Kasım 2023’te ‘kara para aklamak’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlamalarıyla tutuklanan fenomen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında sürpriz bir karar verildi. Savcı, haklarındaki soruşturma henüz tamamlanmayan Polat çifti ve diğer tutukluların ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyelerini, ancak diğer suçlamalar için dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını talep etti.İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen istekleri kabul etti. 10haber'den Miray Tamer'in haberine göre Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bunun ‘yerinde ama çok gecikmiş bir karar’ olduğunu söyleyerek, “Böyle bir suçlama için kanunumuzda, tutukluluk müessesine başvurulmaz normalde. Ama davanın niteliği gereği maalesef tüm vatandaşlara uygulananın dışında ağır bir yaptırım uygulandı bugüne kadar vergi suçuyla ilgili. Nihayet netice almış olduk. Yerinde ama çok gecikmiş bir karar” diye konuştu.Avukat, mayıs ayına dek iddianamenin tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.“Bazı delillerin toplanmadığını düşündü Savcılık. Onlar netleşince iddianamesini yazmak istedi. Bu normal, anormal olan şüphelileri tutuklu tutmak” diyen Kaya, “Ben eksik olan son MASAK değerlendirmesinden sonra diğer suçtan da bütün şüphelilerin tahliye edileceğini, tahliyeden sonra bir ay içinde dava açılacağını düşünüyorum. Davanın da bir tek vergi suçundan açılacağını düşünüyorum. Vergi suçundan dolayı 3 yıl 8 aylık bir ceza var. 3 yıl 8 ay ceza alabilirler” dedi.Kaya, ikinci bir ihtimal olarak Türkiye’de dönem dönem çıkarılan vergi affına değinerek, “Böyle bir durumda çift kalan borçlarını öder, ‘karar verilmesine yer olmadığına dair’ karar da çıkabilir” açıklamasında bulundu.Dilan Polat’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hitaben kaleme aldığı, ancak ‘gönderip göndermemek konusunda kararsız kaldığı’ mektubun akıbeti hakkında Kaya, bu mektubun gönderilmesini istemediğini anlatırken şu ifadeleri kullandı:“Ben gönderilmesini istemedim. Çünkü yeterli derecede, Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyacağı şekilde biz avukat olarak medyada zaten konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Bir mektubun etkili olmasını değil de, hukukun etkili olmasını istediğimiz için.”