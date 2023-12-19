Dilan Polat ve fenomenlerle ilgili bir sır daha çözüldü

O BAĞLANTININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

"PARALAR SİSTEME SOKULUP AKLANARAK KAÇIRILDI"

Avukat Oğuzhan Aslan, "Sosyal medya içerik düzenleyicilerine bir istisna getirildi. Kanun dedi ki; 2023 yılı için 1,9 milyon lira kazancı olanların vergi ödemelerine veya fatura kesmelerine gerek yok. Kara Para şebekeleri de çok düşük bir miktarı vergi olarak kesilen kara paralar, sosyal medyadan elde ediliyormuş görüntüsü verilip sisteme sokulup aklanarak kaçırıldı" dedi.

"VERGİDEN MUAF TUTULDULAR"

Aslan, "Birden fazla şubesi varmış görüntüsü verilerek bu kişiler, gerçekte gelmeyen bazı kişiler adına fatura keserek biz buna naylon fatura diyoruz, kara paranın aklanması yoluna gitmişlerdi" dedi.

Kara para aklama soruşturmaları sürerken 2 soru gündemden hiç düşmüyor. Birincisi şebekelerin bu işi neden fenomenlere yaptırdığı, ikincisi ise paraların neden güzellik merkezleri üzerinden aklandığı... Bu sorular nihayet cevaplarını buldu. İşte fenomenler ve güzellik merkezi gölgesindeki kara para oyunu...Fenomenler ve güzellik merkezleri adeta ayrılmaz ikiliydi. Kara para aklama soruşturmaları sürerken o bağlantının sırrı da çözüldü. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, tüm anılarını ve hayatlarını sosyal medyada paylaşıyor, takipçi artırabilmek için de her yolu deniyorlardı. Ancak iddiaya göre o içerikler çok da masum değildi.Hepsinin bir diğer ortak özelliği ise belirli bir tanınırlığa gelmesinin ardından güzellik merkezi açmasıydı. Tek bir şube ile başlayan açılışlar yerini onlarcasına ve franchiselara bıraktı. Peki neden hepsi güzellik merkezi açtı? Aslan, Kuaför merkezlerine ne kadar müşteri geldiğinin ve ne kadar ücret alındığının belli olmadığını aktardı.Show Haber'in haberine göre 2 yıl öncede o merkezlere düzenleme getirilmişti. Aslan "Yıllık kazançları 220 bin TL'yi geçmediği ve kanundaki diğer şartları sağladığı takdirde ilgili kuaförler vergiden arındırıldılar ve muaf tutuldular.Kara para şebekeleri de bunu bildikleri için kara paraları sanki kuaför üzerinden elde edilen bir gelirmiş gibi gösterip vergilendirmeden sisteme soktular. 50 tane şubesi olan bir kara para şebekesinin 11 milyon TL'yi vergilendirmeden sisteme soktuğunu hesap edebilirsiniz" dedi.