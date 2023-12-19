Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi

İYİ PARTİ'NİN OYLARI ERİDİ

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. Son anket çalışması da 14 Mayıs seçimlerinin tartışmalı şirketi ORC'den geldi.ORC Araştırma, 14 Mayıs tarihli son cumhurbaşkanı seçimi anketinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 44,3, Sinan Oğan'ın yüzde 2.8 ve Muharrem İnce'nin yüzde 1.3 oranında oy alacağına ilişkin sonuçları paylaşmıştı.İkinci tur seçimlerini de Kılıçdaroğlu'nun önde bitirmesini öngören anket şirketinin tahmini yine hedefi tutmamıştı.ORC Araştırma Şirketi, aylar sonra yeni çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Katılımcılara "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 11-16 Aralık arasında yapılan çalışma 27 ilde 3160 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirildi.İşte partilerin aldıkları oy oranları:AKP %36,9CHP %27,0MHP %11,5DEM %8,4İYİ Parti %6,2ZP %2,8YRP %2,4TİP %1,4BBP %1,1Diğer %2,3Anket sonuçlarında ilk sırada yine AKP yer alırken onu CHP takip etti. MHP ise mayıs ayının ardından üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı. İYİ Parti'nin oy oranındaki düşüş ise dikkat çekti.