Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası, Erkan'a kira için 49 bin TL ödüyormuş /19 Aralık 2023 09:41

Merkez Bankası, Erkan'a kira için 49 bin TL ödüyormuş

İstanbul’a ilk geldiğinde fahiş kiralar nedeniyle annesinde kaldıklarını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın şimdi oturduğu ev için aidatla birlikte yaklaşık 49 bin lira ödendiği ileri sürüldü.

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AKP iktidarının Mayıs 2023 seçimlerine kadar uyguladığı ve yaklaşık 1.5 yıl süren ekonomi politikası emlak piyasasını da alt üst etti. Ev fiyatları uçtu, kira bedelleri astronomik seviyelere ulaştı. Türkiye’de çok ciddi bir barınma krizi yaşanırken, Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan çok çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Erkan, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” dedi. İstanbul’da ev kiralarının çok pahalı olmasından yakınıp, annesinde kaldığını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Erkan, Ankara’da bir sitede oturuyor.

Sözcü’de Yavuz Alatan imzalı haberde aktarılana göre, Erkan için kiralanan ve brüt 270 metrekare olan daireye Merkez Bankası tarafından aylık 35 bin lira kira ödeniyor. KDV ve 7 bin liralık aidat ile birlikte aylık ödeme 49 bin lirayı buluyor.

Söz konusu haberde Erkan’ın bankanın “Başkanlık Lojmanı’’ olmasına rağmen; küçük çocuğu nedeniyle burayı uygun bulmadığı belirtildi.

Hafize Gaye Erkan için daire kiralanan sitede, fitness salonu, sauna, buhar odası, kafeterya, yüzme havuzu ile 1.500 metrekarelik kapalı spor salonu bulunuyor. 

Toplam 359 konutun olduğu sitede, 8 bin 500 metrekarelik yapay gölet, 4 bin ağaçtan oluşan orman alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, tenis kortu ile basketbol sahası da var. Sitede çok katlı blokların yanı sıra villalar da yer alıyor. Çok katlı bloklarda daireler 27-30 milyon liraya, villalar ise 55-60 milyon liraya satılıyor.
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