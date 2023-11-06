Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat'ın avukatı dosyadan çekildiğini açıkladı /06 Kasım 2023 17:14

Dilan Polat'ın avukatı dosyadan çekildiğini açıkladı

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat‘ın avukatı Çağdaş Çelik, müvekkillerinin tutuklanması sonrası dosyadan çekildiğini açıkladı.

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‘Kara para aklama’ suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çifti gündemdeki yerini koruyor. Çiftçin avukatı Çağdaş Çelik, daha önce katıldığı bir programda ‘kara para aklama’ iddiaları delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini açıklamıştı.

DOSYADAN ÇEKİLDİ
Polat çiftinin tutuklanmasının ardından TELE1’den Egehan Erkün’e konuşan Çelik, müvekkilerinin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yargılandığı davadan çekildiğini açıkladı.

Çelik, “İddiaların delillendirildiğini kabul ediyor musunuz” sorusuna, “Hayır kabul etmiyorum. Dosyanın içeriğini görmedim” yanıtını verdi. Çelik, “Niçin bu kararı aldınız?” sorusuna ise “Sadece dosyanın içinde olmak istemiyorum artık” şeklinde karşılık verdi.
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