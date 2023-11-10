Dilan Polat'ın koğuşunda kavga çıktı: Sosyetik Hırsızlar

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Dilan Polat'ın beğenmediği için yemek yemediği ve çok sigara içtiği, bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü ortaya çıktı.



Kimseyle konuşmuyor, kulak iltihabı oldu



Cezaevinde haftada en fazla 2 bin 500 TL harcayabilen Dilan Polat, ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşe çıkabilecek. Posta gazetesinin haberine göre, ağrıları nedeniyle doktora üç kez muayene olan Polat’a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu. Polat, koğuşta da kimseyle konuşmuyor.



Yeşil reçeteli ilaç verildi



Tek kişilik hücreye geçme isteği kabul edilmeyen Dilan Polat'ın bütün gün koğuşta pijamayla dolaştığı, soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Sıla Doğu'nun da psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği bilgisine ulaşıldı.



Kavga çıkardı



Sıla Doğu ile diğer tutuklular arasında bir de kavga yaşandı. Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü. İnfaz koruma memurları, kavgayı güçlükle ayırdı.



Cezaevinde bile para basıyor



Dilan Polat'ın geçtiğimiz aylarda seslendirdiği 'Enercii' şarkısı, Youtube'da 100 milyon izlenmeye ulaştı. Polat şimdiden 5 milyon lira gelir elde etti. Türkiye'de en fazla izlenenler arasında bir numarada olan klip, 100 milyon rakamına ulaştı.



Bu rakam müzik dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü sanatçıların bu rakama ulaşması bir rüya. Şu an itibarıyla Dilan Polat tek bir platformdan yaklaşık 5 milyon liralık gelir elde etmiş durumda. Bu arada klip, tüm dünyada da ilk 10 listesine girdi.