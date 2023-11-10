Dolar ve euro haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda Merkez Bankası'nın 5 kez faiz artırma kararına rağmen hareketlilik sürüyor.



Merkez Bankası son olarak 26 Ekim'de 500 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 35'e çıkarmıştı.



Dolar kuru güne 28,54 liradan başladı.

Euro kuru ise 30,48'den işlem görüyor.



Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Euro ise 28 Mayıs'ta 21,37 TL'den işlem görüyordu.



Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Merkez Bankası, seçimlerden sonra 22 Haziran'da yaptığı ilk toplantıda politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Ancak faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurunda yükselme başlamıştı. 20 Temmuz'da yapılan toplantıda da 250 baz puan artış yapılarak faiz yüzde 17,5'e çıkarılmıştı. 24 Ağustos'taki Merkez Bankası toplantısında ise politika faizi 750 baz puan daha artırılarak yüzde 25 seviyesine çıkarıldı. 21 Eylül'deki dördüncü toplantıda da 500 baz puan yükseltilen politika faizi yüzde 30 seviyesine geldi. Faiz, son olarak ise 26 Ekim'de 500 baz puanlık daha hamle yapılarak yüzde 35'e yükseltildi.



TÜİK yıllık enflasyonu haziran ayında yüzde 38,21, temmuz ayında yüzde 47,83, ağustos ayında yüzde 58,94, eylül ayında yüzde 61,53, ekim ayında ise yüzde 61,36 olarak duyurmuştu.



Asgari ücretin de temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte 11 bin 402 liraya yükseltilmesine karar verilmişti.