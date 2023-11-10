Samanyolu Haber /Politika / Açıköğretim diploması ile hava atmaya çalışan Ayhan Oğan rezil oldu /10 Kasım 2023 09:40

Açıköğretim diploması ile hava atmaya çalışan Ayhan Oğan rezil oldu

AYM Yorumu Tartışma Yaratan Ayhan Oğan'dan Tokat Gibi Cevap! Açık Öğretim Sosyoloji Diplomasını Paylaştı.

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Yargıtay'ın AYM'nin Can Atalay kararını tanımayarak, üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan'ın 'Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır' açıklaması ise tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

Oğan, kendisine gelen tepkilere açık öğretim sosyoloji diplomasını paylaşarak yanıt verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayarak daha önce eşine rastlanmayan bir karara imza attı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayarak daha önce eşine rastlanmayan bir karara imza attı.
Karar toplumun bir çok kesiminde yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Bu düpedüz darbe girişimidir' yorumunda bulundu.

Karar toplumun bir çok kesiminde yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Bu düpedüz darbe girişimidir' yorumunda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan ise Yargıtay'ın kararına sahip çıktı. Oğan, 'Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibarıyla AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan ise Yargıtay'ın kararına sahip çıktı. Oğan, 'Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibarıyla AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Oğan'ın paylaşımı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Oğan'ın açıklamasına 'Hukuk 1.sınıf öğrencisi bile bu söylediğinize güler geçer' yorumunda bulundu.

Tepkiler üzerine açık öğretim sosyoloji diplomasını paylaşan Oğan, 'Son 10 yılda, 50'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. 200'den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum.' notunu düştü.




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