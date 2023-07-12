Samanyolu Haber /Dünya / Dilan Yeşilgöz, Hollanda Başbakanı Rutte'nin koltuğuna aday oldu /12 Temmuz 2023 14:01

Dilan Yeşilgöz, Hollanda Başbakanı Rutte'nin koltuğuna aday oldu

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını duyuran Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin genel başkanlığı için adaylığını açıkladı.

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Göç politikası konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine koalisyon hükümetinin dağıldığı Hollanda'da muhafazakar Demokrasi için Halk Partisi'nden (VVD) Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, parlamento seçimlerinin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'den boşalacak koltuk için adaylığını açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ailesi kendisi henüz çocukken Hollanda'ya göç eden 46 yaşındaki bakan, genel seçimlerde VVD partisinin başına geçecek ilk kadın olmak üzere aday oldu. Partideki diğer önde gelen siyasetçilerin parti başkanlığı için adaylıklarını açıklamayacakları ifade edilirken, parti liderlerinin bu hafta Yeşilgöz'e desteklerini açıklamasının beklendiği belirtildi. Fakat Dilan Yeşilgöz'ün partinin başına geçebilmesi için adaylar arasında yapılacak seçimi kazanması gerekiyor.

BAŞBAKAN MARK RUTTE, SİYASETİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Göç politikası konusundaki anlaşmazlık sonucu koalisyon hükümetinin istifa ettiği Hollanda'da, beşinci kez başbakan adayı olup olmayacağı merak edilen Mark Rutte, 10 Temmuz'da konuya ilişkin açıklama yaptı. Rutte, beşinci kez başbakan adayı olmayacağını ve kasım ayındaki seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını açıkladı.

Parlamentoda hükümetin düşmesi ile ilgili yapılacak görüşme öncesi konuşan Rutte, "Dün sabah, bir daha partim VVD'nin lideri olmama kararı verdim. Seçimlerden sonra yeni kabine oluşturulduğunda siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Hollanda'da Başbakan Mark Rutte liderliğindeki hükümet 7 Temmuz 2023'te istifa etti. Rutte, hükümeti oluşturan dört koalisyon partisi arasında göçmen politikaları konusundaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için günlerdir yürütülen görüşmelerde sonuca ulaşılamadığını açıkladı. Merkez sağdaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Rutte, düzenlediği basın toplantısında, "Koalisyon ortaklarının göçmen politikası konusunda çok farklı görüşlere sahip olduğu konusu bir sır değil" dedi.

Rutte, "Bu akşam maalesef söz konusu farklılıkların aşılamaz olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle kısa süre içinde Kral'a tüm hükümet adına yazılı istifamı sunacağım" diye ekledi.

İstifa eden hükümet, 56 yaşındaki Rutte'nin 2010'dan beri kurduğu dördüncü hükümetti. Son hükümet, dokuz ayda neticelenen koalisyon görüşmelerinin ardından Ocak 2022'de göreve başlayabilmişti. Hollanda'da bir sonraki seçimler kasımda yapılacak. 
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