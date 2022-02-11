Samanyolu Haber /Gündem / Dilipak: Af iddialarının doğru olmamasını dilerim, utanç vesilesi olur /11 Şubat 2022 09:17

Dilipak: Af iddialarının doğru olmamasını dilerim, utanç vesilesi olur

Akit gazetesi yazarlarından Abdurrahman Dilipak, kapsamlı bir genel af ilan edileceğine dair söylentiler dolaştığını ifada ederek “Bu iddiaların doğru olmamasını dilerim. Bu iş, bu yüz karası işi yapanlar için utanç vesilesi olur. Ve millet bunu yapanları affetmez” dedi. Dilipak, bugünkü köşe yazısında kapsamlı genel af söylentileriyle ilgili bir yazı kaleme alarak, iddiaların doğru çıkmamasını umduğunu belirtti.

SHABER3.COM

"Af bahanesi ile suçların üstü örtülüp, suçlular sokağa salınamaz" diyen Dilipak, "hiçbir siyasi böyle bir cinayetin altında kalkamaz" ifadelerini kullandı.

'Bunun bedeli ağır olur'

Dilipak, bugünkü köşe yazısında kapsamlı genel af söylentisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"PKK, F***, 28 Şubat, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, Kovid sürecinde yaşanan haksız işlemler ve bu işlemler sonucu maddi, manevi zarar görenlerin zararlarına sebep olanlar ve uyuşturucu iddiaları ile suçlananlar, kumar ve fuhuş gibi rezaletlerden sanık olanların, hepsi sokağa salınacakmış ya da daha sanık bile olmadan iddiaların soruşturulmasının önü alınacakmış Allah korusun. Bakın hiçbir siyasi böyle bir cinayetin altında kalkamaz. Bunun bedeli ağır olur. Af bahanesi ile suçların üstü örtülüp, suçlular sokağa salınamaz."

'İnşallah bu meclis böyle bir kirli oyuna alet olmaz'

“Bu iddiaların doğru olmamasını dilerim. Bu iş, bu yüz karası işi yapanlar için utanç vesilesi olur. Ve millet bunu yapanları affetmez” diyen Dilipak, özetle şunları yazdı:

"Af perdesi altında bir suç koalisyonu kurulmuş olur bu takdirde. HDP’liler, F***’cüler, Mafia, 28 Şubatçılar, BÇG filan hepsi bu işten yakayı kurtarmış olur. Eee, birilerinin vergi borcu filan da silinir. 28 Şubat mağdurları, Sivas, Gezi davasından suçlanan filan da bu arada kurtulmuş olurlar diye düşünülüyorsa, bu iş geri teper. Acil olarak yapılması gereken, hukuksuzluğun önüne geçilmesi, hukuksuz bir şekilde suçlananların haklarının iadesidir. Suçların affedilmesi ya da suçlulardan hesap sorulmasının önünün alınması, suça ve suçluların mükafatlandırılması anlamına gelir. Kimse iki cihanda da bu ağır vebalin altında kalkamaz... Burada suçlular bir şekilde ödüllendirilirken, suçsuz insanlar cezalandırılmış olacaktır. Bu zulümdür. İnşallah bu meclis böyle bir kirli oyuna alet olmaz. Hele de şu son suikast olaylarından sonra."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilipak: Af iddialarının doğru olmamasını dilerim,... Sonraki Haber >>

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Elektrik faturalarının perde arkası

Elektrik faturalarının perde arkası

Kim bu polis?

Kim bu polis?

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Yeliz’den güldüren savunma

Yeliz’den güldüren savunma

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:39