Samanyolu Haber /Gündem / Dilipak'tan AKP'ye sert çıkış: 'Din günü davacı olacağım' /09 Mart 2022 15:13

Dilipak'tan AKP'ye sert çıkış: 'Din günü davacı olacağım'

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin şikayetçi olduğu ve hakkında açılan dava üzerine sert ifadeler kullandı. Dilipak, "Benden bu konuda davacı olan, müşteki olan herkesten din günü davacı olacağım" dedi.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin kendisine açtığı davada yarın hakim karşısına çıkacağını belirtti.

Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı “AK Parti içindeki F...’nün zihniyet ikizi ve AKP’nin papatyaları” başlıklı yazısı üzerine AKP Genel Merkezi başta olmak üzere partinin çeşitli kademelerinden tepki görmüştü. AKP, 81 ilde Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

AKP Genel Başkanlığı tarafından açılan 500 bin liralık tazminat davasında yargılanan Dilipak, süreçte yaşadıklarını kitaplaştıracağını belirtti.

Dilipak şunları ifade etti:

“Zaten bunlar kitaplaştırılacak. Hepsi ‘dilipak.com' da var. 

Yazım da duruyor bir daha okusunlar. Yarın duruşmada vereceğim ifademe de bir baksınlar, vicdanlarının sesini dinlesinler. Benden bu konuda davacı olan, müşteki olan herkesten din günü davacı olacağım. ‘Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün’ var.”

Diğer yandan 'Din günü' İslam literatüründe ölümden sonra insanların hesaba çekileceği, mükâfat ve cezalarının dağıtılacağı vakit demektir: 
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