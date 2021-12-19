Samanyolu Haber /Gündem / 'Dindar' seçmen de Erdoğan ve AKP'den kopuyor /19 Aralık 2021 14:58

'Dindar' seçmen de Erdoğan ve AKP'den kopuyor

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin (TEAM), 12 ilde 2424 kişiyle yaptığı "Dindar Seçmen" başlıklı araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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TEAM'ın araştırması İstanbul, Konya, Kayseri, Yozgat, Samsun, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli illerinde geçen ay yapıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet'te yer alan habere göre araştırma sonucunda dindar seçmenlerin AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinin azaldığı görüldü. Ankette, Erdoğan'a verilen desteğin 2018’den bugüne Türkiye genelinde 12 puan azalarak 68,6’dan 56,2’ye düştüğü belirtildi.

Araştırmada, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna verilen yanıt üzerine AKP'nin yüzde 34,6, CHP'nin 28,2, İYİ Parti'nin 12, HDP'nin 11,1, MHP'nin 9,3, diğer partilerin ise 4,8 oy aldığı belirtildi.

Ayrıca, dindar bölgelerdeki seçmenlerin tamamında Cumhur İttifakı’na verilen destek muhalefetin neredeyse 2 katına ulaşırken, yeni seçmenler arasında muhalefet partileri önde. Cumhur İttifakı yüzde 33,5’ken, muhalefet partilerinin toplamı ise yüzde 37,3.

Bununla birlikte dindar seçmenler arasında, siyasetçilerin yüksek makamlara akrabalarını getirmesini olumsuz görenler yüzde 72’yi, hak etmediği oranda yüksek maaşlar aldığı yönündeki iddialara katılanların oranı ise yüzde 51'i buldu.
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