Samanyolu Haber /Dünya / Dinler Arası Birlik ve Beraberlik İftarı'na ABD'li başkan ev sahipliği yaptı /31 Mart 2024 16:13

Dinler Arası Birlik ve Beraberlik İftarı'na ABD'li başkan ev sahipliği yaptı

Hizmet Hareketi Gönüllüleri’nin ABD’nin ilk başkenti ve tarihî şehirlerinden olan Philadelphia’da düzenledikleri ‘Dinler Arası Birlik ve Beraberlik İftarı’ bu sene Philadelphia Belediye Başkanı’nın ev sahipliğinde tarihî belediye binasında gerçekleşti.

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ABD’nin Bağımsızlık Bildirgesinin okunduğu ve ilk başkent unvanına sahip Philadelphia (Filedelfiya) şehrinin, tarihî belediye binasında gerçekleşen dostluk iftarına, önde gelen devlet yetkilileri, farklı dinlerden ve toplumlardan liderler ve STK temsilcilerinden oluşan renkli bir davetli topluluğu katıldı.

Belediye Başkanı Cherelle Parker Birlik ve Beraberliğe Dikkat Çekti
Yaptığı konuşmada, Ramazan ayı vesileyle farklı kültürlerin karşılıklı birbirini anlamasının önemine değinen Belediye Başkanı Cherelle Parker iftara katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Birlik beraberlik vurguları yaptığı konuşmada bu tarz programların önemine değinerek programı organize eden Pennsylvania Barış Adacıkları Enstitüsü’ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. 

Pensilvanya Barış Adacıkları Enstitüsü (Peace Islands Institute Pennsylvania) direktörü M. Said Selmanlar da yaptığı konuşmada toplumdaki sorunların çözümü adına ortak insani değerlerin vurgulanmasının ve birlikte hareket edilmesinin önemine değindi.

Programın ilerleyen bölümlerinde farklı dinlerden din adamları toplumda birlik ve beraberliğin önemine dair kendi inanç perspektiflerinden paylaşımda bulundular.

Tarihî Belediye binasında gerçekleşen iftar programında, Ebru ve Kaligrafi gösterileri de gerçekleştirilerek hediye edildi. Misafirler, ebru gösterisine ve kaligrafi gösterisine de büyük ilgi gösterdiler. Gösteride Ramazan ayını kısaca anlatan bilgilendirme videosu da misafirlere izlettirildi.



Yerel basının da ilgiyle takip ettiği programda, farklı din mensuplarının yaptığı iftar duası ile tarihi binanın salonunda yankılanan ezan sesinin ardından Türk yemeklerinden oluşan iftar menüsü misafirlere ikram edildi.

Belediye Başkanı Parker ve şehrin önde gelen yetkilileri resmi takdirnameyi Pensilvanya Barış Adacıkları Enstitüsü direktörü M. Said Selmanlar’a takdim ettiler. 
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